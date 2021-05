Issy-les-Moulineaux, le 10 mai 2021 - Sodexo annonce aujourd'hui le lancement de « La Passerelle », un nouveau modèle économique visant un impact renforcé en termes d'employabilité, de santé par l'alimentation et de cohésion sociale dans les quartiers prioritaires. La Passerelle, ce sont d'abord des lieux ancrés au cœur de la ville, regroupant plusieurs activités autour d'une légumerie et d'une salle de cohésion. Lauréat de l'appel à projets « Quartiers Fertiles » piloté par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), le premier lieu ouvrira début 2022, à Clichy-sous-Bois. Une dizaine d'autres projets seront lancés d'ici 2025.



Un lieu qui vise l'impact et l'innovation sociétale

Dans la continuité de son engagement historique et de sa double mission - améliorer la qualité de vie de ses collaborateurs et de ses clients, et contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires -, Sodexo lance un nouveau modèle économique inclusif, La Passerelle. Ce modèle innovant, qui fait de la recherche d'impact positif le point de départ de son action, repose sur la volonté de :

Participer au développement de l'employabilité des habitants ;

Contribuer à la prévention santé par des actions de sensibilisation à l'alimentation ;

Contribuer au lien et à la cohésion sociale ;

Contribuer à l'attractivité du territoire.

A Clichy-sous-Bois, un lieu conçu avec et pour les habitants

Qu'est-ce que La Passerelle ? Un « tiers lieu » - autrement dit un lieu dédié à la dynamisation économique et à la vie sociale du territoire - ancré au sein d'un Quartier Prioritaire de la Ville, à proximité des habitants qui sont les premiers bénéficiaires de ce bâtiment et de sa programmation. Début 2022, un premier site ouvrira à Clichy-Sous-Bois. Il regroupera quatre activités :

Une légumerie . Moteur économique du projet, la légumerie soutiendra le modèle en participant à l'employabilité des habitants et à la promotion d'une alimentation plus végétale et locale. Chaque année, 350 tonnes de produits frais locaux y seront préparés. La moitié d'entre eux sera acheminée vers les circuits de distribution habituels de Sodexo, et l'autre moitié sera directement proposée aux consommateurs via des réseaux retail.

. Moteur économique du projet, la légumerie soutiendra le modèle en participant à l'employabilité des habitants et à la promotion d'une alimentation plus végétale et locale. Chaque année, 350 tonnes de produits frais locaux y seront préparés. La moitié d'entre eux sera acheminée vers les circuits de distribution habituels de Sodexo, et l'autre moitié sera directement proposée aux consommateurs via des réseaux retail. Une crèche. La crèche proposera 21 berceaux aux habitants, alors que la garde d'enfants reste aujourd'hui l'un des premiers freins à l'emploi et à la formation. Des ateliers d'accompagnement seront également proposés aux parents en parcours d'insertion.

La crèche proposera 21 berceaux aux habitants, alors que la garde d'enfants reste aujourd'hui l'un des premiers freins à l'emploi et à la formation. Des ateliers d'accompagnement seront également proposés aux parents en parcours d'insertion. Une salle de formation . Afin de pallier l'offre insuffisante de structures de formation sur le territoire, et de répondre ainsi à la demande des acteurs locaux, cette salle proposera des formations qualifiantes, animées par un acteur local.

. Afin de pallier l'offre insuffisante de structures de formation sur le territoire, et de répondre ainsi à la demande des acteurs locaux, cette salle proposera des formations qualifiantes, animées par un acteur local. Une salle de cohésion sociale. Ce lieu de vie sera coanimé par les parties prenantes locales autour d'une programmation d'activités destinées aux habitants du quartier. Ces activités prendront par exemple la forme d'ateliers sur les liens entre santé et alimentation.

Grâce à ce lieu, une vingtaine d'emplois directs seront créés. 500 personnes bénéficieront des différentes actions, animations et formations chaque année.

Une démarche écologique et collaborative

Au-delà de ces bénéfices attendus en matière d'emploi et de cohésion sociale, La Passerelle de Clichy-sous-Bois s'inscrit dans une démarche résolument écologique. Doublement labellisé (Bâtiment durable francilien et E+C-), le bâtiment sera constitué d'une façade en bois et d'une toiture végétalisée, permettant de lutter contre les îlots de chaleur. Son principe de fonctionnement reposera avant tout sur l'économie circulaire, de l'approvisionnement à la gestion des déchets.

Créée et pensée par Sodexo, la programmation de ce lieu innovant a été coconstruite avec les acteurs locaux, publics - dont la Mairie de Clichy-sous-Bois - comme privés, pour répondre aux besoins du territoire et provoquer l'impact positif recherché. Sodexo a également travaillé main dans la main avec des associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire.

Un lieu innovant soutenu par l'appel à projets « Quartiers Fertiles »

La Passerelle de Clichy-sous-Bois, en tant que structure d'innovation sociale, a été nommée lauréate de l'appel à projets « Quartiers Fertiles », piloté par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

En effet, le projet soutient et promeut l'agriculture urbaine, puisqu'il permet à la fois de sécuriser les débouchés commerciaux de la production des agriculteurs locaux et de sensibiliser les habitants du quartier à l'approvisionnement en circuit-court et au lien santé/alimentation, y compris dans un budget contraint.

Un modèle qui a vocation à essaimer partout en France

Avec La Passerelle, Sodexo met son identité d'acteur local, son savoir-faire en matière d'achats locaux et inclusifs, sa connaissance du consommateur au service d'un nouveau modèle économique. La Passerelle de Clichy-sous-Bois vise l'équilibre dès la troisième année d'exploitation. Les bénéfices seront réalloués au développement et à la duplication rapide du modèle, qui a vocation à essaimer partout en France, au service d'une même ambition - mettre en œuvre un modèle économique ayant un impact positif sur l'employabilité, la santé par l'alimentation et la cohésion sociale - tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque territoire. Accompagné par l'ANRU dans la durée, Sodexo se fixe pour objectif de lancer une dizaine de projets de ce type au niveau national d'ici 2025.

« Nous sommes fiers d'être à l'initiative de ce nouveau modèle économique, inclusif et durable. Il participe de l'engagement historique du Groupe en matière de responsabilité sociétale, tout en répondant aux aspirations des consommateurs pour une alimentation plus responsable et plus locale. Le retour à une croissance pérenne et l'accélération de notre approche solidaire et inclusive sont intimement liés. La crise renforce les besoins économiques et sociaux des territoires, et je suis convaincue que c'est au niveau local que se trouvent les réponses à de nombreux enjeux actuels. Les entreprises ont un rôle majeur à jouer, en partenariat avec les acteurs publics et associatifs. »

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d'Administration de Sodexo

« En tant que maire de Clichy-sous-Bois, je me réjouis de l'ouverture de « La Passerelle » en 2022. Elle constitue avant tout une bonne nouvelle pour ses habitants, qui en seront les premiers bénéficiaires et qui verront concrètement ses effets en faveur de l'emploi, de la santé, de l'alimentation et de la cohésion sociale. Véritable lieu de vie à vocation hybride, La Passerelle est un modèle unique qui verra le jour notamment grâce au soutien financier et opérationnel de l'appel à projets « Les Quartiers Fertiles » lancé par l'ANRU et ses partenaires qui a déjà accompagné 75 porteurs de projets sur l'ensemble du territoire, pour démocratiser et accélérer l'agriculture urbaine dans les quartiers ».

Olivier Klein, Maire de Clichy-sous-Bois et Président de l'ANRU

