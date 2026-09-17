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Sodexo grimpe, JPMorgan salue les progrès commerciaux
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 11:38
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L'action Sodexo affiche mercredi la deuxième plus forte progression de l'indice SBF 120 derrière Exosens à la suite d'un relèvement de recommandation de JPMorgan, qui salue notamment l'amélioration de la dynamique commerciale du groupe de restauration français.

Le titre prend actuellement 4,7% au-delà de 59 euros pour revenir en direction de plus hauts depuis juin 2025. Il a désormais repris près de 53% depuis un creux touché en avril dernier. Le SBF avance pour sa part de 0,3%.

Dans une note de recherche, la banque d'investissement américaine estime que la configuration est en train de devenir plus favorable pour le groupe créé par Pierre Bellon.

Si le titre a déjà commencé à intégrer le scénario d'un redressement de l'activité, la firme new-yorkaise dit encore percevoir du potentiel à la faveur de l'amélioration de la dynamique commerciale et de la régularité de l'exécution.

Un potentiel haussier estimé autour de 20%

JPMorgan indique anticiper un point d'inflexion imminent, jugeant que l'exercice 2026/2027 pourrait être le premier à rompre la récente tendance baissière, le contrat remporté auprès de Meta constituant de son point de vue un signal fort, même si la progression ne sera probablement pas linéaire.

Par ailleurs, la valorisation de l'action reste attrayante, ajoute l'établissement financier, tant par rapport à son historique qu'à ses pairs, ce qui laisse une marge en vue de futures révisions à la hausse des prévisions de résultats, ce que le marché désire, mais aussi pour une revalorisation des multiples de marché.

L'intermédiaire passe ainsi de "neutre" à "surpondérer" sur la valeur avec un objectif de cours rehaussé de 54 à 68 euros, soit un potentiel haussier de l'ordre de 20% par rapport au cours de clôture de mercredi.

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