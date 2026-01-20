Sodexo étend son partenariat avec Adventist Health

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le géant français de l'informatique Capgemini envisage "jusqu'à 2.400 suppressions de postes" en France via des reclassements et des départs volontaires face au ralentissement de son activité, a-t-il annoncé mardi à l'AFP. "Dans un environnement économique marqué ...
Lire la suite
Le pur-sang français Calandagan, âgé de cinq ans, a été sacré mardi à Londres, meilleur cheval de course au monde lors des Longines World’s Best Racehorse Award 2026, l'équivalent du Ballon d'or au football, a annoncé la société France Galop. Cette distinction ...
Lire la suite
(Actualisé avec détails et précisions) Alstom ALSO.PA a fait état mardi de commandes reçues ayant plus que doublé au troisième trimestre, tout en confirmant ses objectifs pour l'exercice en cours, tandis que le carnet de commandes a atteint 100,3 milliards d'euros ...
Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé dans le rouge mardi, plombée par les tensions entre Bruxelles et Washington autour du Groenland, et dans l'attente d'un vote sur le budget en France. Le CAC 40 a perdu 0,61% à 8.062,58 points, en recul de 49,44 points. La veille déjà, ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer