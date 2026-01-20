information fournie par Reuters • 20/01/2026 à 17:41

Sodexo étend son partenariat avec Adventist Health

Sodexo SA EXHO.PA :

* SODEXO ÉTEND SON PARTENARIAT AVEC ADVENTIST HEALTH

* EXTENSION PORTANT À 26 LE NOMBRE DE SITES EXPLOITÉS, AVEC L'INTENTION D'EMBAUCHER PLUS DE 400 EMPLOYÉS SUPPLÉMENTAIRES, LE CONTRAT ATTEIGNANT DÉSORMAIS $70 MLNS

