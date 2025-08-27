Sodexo : en repli de -3%, menace directement le plancher des 50,6E
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 10:50
En cas d'enfoncement, le titre glisserait vers 47,9E (plancher du 7 mars puis 6 avril et 23 juin 2022).
L'objectif suivant serait 40,9E, le plancher de fin octobre 2020.
Valeurs associées
|50,7000 EUR
|Euronext Paris
|-2,87%
A lire aussi
-
Pessimistes pour la rentrée, des responsables de la CFDT réunis mardi à l'université d'été de la première centrale syndicale ont fait part de leur colère face à un gouvernement qui "ne les écoute pas". "Aujourd'hui, nous sommes en colère", a lancé leur cheffe de ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Casino a annoncé mercredi que son logo ferait son retour sur le maillot des Verts cette saison, même si cela ne concernera que la version dite 'pré-game' des tenues du club de football, c'est-à-dire celles portées lors des échauffement d'avant-match. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
Après le tube de l'été "Vaitimbora", Trinix, le duo de DJ au milliard de streams, sort vendredi "Origin", album antidote contre le blues de la rentrée dont les mélodies se répandent par "la magie d'internet". "Aux prémices du projet, on mélangeait le côté un peu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer