Sodexo : en repli de -3%, menace directement le plancher des 50,6E information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 10:50









(Zonebourse.com) - Sodexo s'inscrit en repli de -3% vers 50,6E et menace directement le plancher majeur testé du 14 au 16 juillet.

En cas d'enfoncement, le titre glisserait vers 47,9E (plancher du 7 mars puis 6 avril et 23 juin 2022).

L'objectif suivant serait 40,9E, le plancher de fin octobre 2020.





Valeurs associées SODEXO 50,7000 EUR Euronext Paris -2,87%