 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sodexo : dévisse de -4,5% pour un nouveau plancher long terme de 42E
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 10:18

Après une année 2025 désastreuse (-45%), 2026 ne démarre pas mieux avec -4,5% vers 42,00E ce 8 janvier (-4% depuis le 1er janvier): c'est un nouveau "plus bas" depuis le plancher des 40 de fin octobre 2020.
Impossible d'exclure à ce stade un retracement du plancher historique des 37,4E du 19 mars 2020.

Valeurs associées

SODEXO
42,4800 EUR Euronext Paris -3,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank