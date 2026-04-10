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Sodexo : dévisse de -20% vers 35,5E, pulvérise le plancher historique des 37,4E
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:58

Sodexo dévisse de -20% vers 35,5E après un "profit warning" massif : croissance organique abaissée de deux tiers (de 0,5 % à 1 % contre 1,5 % à 2,5 % et marge d'EBIT abaisse à 3,2/3,4 % contre 4,4/4,7 % pour l'exercice 2025).

Après une année 2025 désastreuse (-45%), 2026 prolonge le cauchemar des actionnaires, avec aujourd'hui, l'enfoncement du plancher historique des 37,4E du 19 mars 2020.
Le niveau de clôture scellera définitivement -ou non- un scénario de descente aux enfers vers des territoires inconnus.

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SODEXO
39,6600 EUR Euronext Paris -10,55%
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