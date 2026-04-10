Sodexo : dévisse de -20% vers 35,5E, pulvérise le plancher historique des 37,4E
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 10:58
Après une année 2025 désastreuse (-45%), 2026 prolonge le cauchemar des actionnaires, avec aujourd'hui, l'enfoncement du plancher historique des 37,4E du 19 mars 2020.
Le niveau de clôture scellera définitivement -ou non- un scénario de descente aux enfers vers des territoires inconnus.
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