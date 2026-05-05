information fournie par Reuters • 05/05/2026 à 07:05

Sodexo-Contrat pour la gestion des installations de Rio Tinto dans la région de Pilbara, en Australie

Sodexo SA EXHO.PA :

* SODREMPORTE UN CONTRAT POUR LA GESTION DES INSTALLATIONS DE RIO TINTO DANS LA RÉGION DE PILBARA, EN AUSTRALIE

* CONTRAT D'UNE DURÉE DE SEPT ANS, ASSORTI D'UNE OPTION DE PROLONGATION DE TROIS ANS, PRENDRA EFFET EN JUIN 2026

Texte original nNDL67ZNNc Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA

(Rédaction de Gdansk)