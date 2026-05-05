France: L'économie devrait continuer de croître en 2026 malgré les incertitudes-Villeroy de Galhau

2026 Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, D.C.
La France devrait conserver une croissance de son activité économique cette année en dépit des incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient, a déclaré lundi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.
La progression du produit intérieur brut (PIB) pourrait fluctuer entre 0,3% et 0,9% selon les différents scénarios plus ou moins favorables, a-t-il dit sur BFMTV/RMC.
(Rédigé par Blandine Hénault avec Bertrand Boucey)
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