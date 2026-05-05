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France: L'économie devrait continuer de croître en 2026 malgré les incertitudes-Villeroy de Galhau
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 08:28

2026 Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, D.C.

2026 Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington, D.C.

La ​France devrait conserver une croissance de ​son activité économique ​cette année ⁠en dépit des ‌incertitudes liées au conflit au ​Moyen-Orient, ‌a déclaré ⁠lundi le gouverneur de la ⁠Banque de ‌France, François ⁠Villeroy de ‌Galhau.

La ⁠progression du produit intérieur ⁠brut (PIB) ‌pourrait fluctuer entre ​0,3% ‌et 0,9% selon les différents ​scénarios plus ou ⁠moins favorables, a-t-il dit sur BFMTV/RMC.

(Rédigé par Blandine Hénault avec Bertrand ​Boucey)

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