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Sodexo chute nettement après avoir abaissé ses objectifs 2026
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 10:37

(Actualisé tout du long avec cours en Bourse, commentaires d'analystes, détails)

Sodexo EXHO.PA décroche nettement en Bourse vendredi après avoir fait état d'un plongeon de son résultat opérationnel semestrielet avoir révisé à la baisse ses perspectives annuelles, le groupe citant des "enjeux d'exécution" et la revue de ses contrats et actifs.

Le résultat opérationnel au premier semestre du spécialiste français de la restauration collective a chuté de 46,2% sur un an, à 312 millions d'euros, et le groupe prévoit désormais une croissance annuelle interne du chiffre d'affaires comprise entre 0,5% et 1%, contre une fourchette de 1,5% à 2,5% précédemment.

La marge d'exploitation est attendue dans une fourchette comprise entre 3,2% et 3,4%, alors que Sodexo visait auparavant une marge "légèrement inférieure à celle de l'exercice 2025".

A Paris, vers 07h50 GMT, l'action chutait de 15,2% à 37,52 euros, contre un gain de 0,24% pour le SBF120 .SBF120 au même moment.

"Sodexo a publié des résultats très décevants pour le premier semestre, même par rapport à des prévisions déjà revues à la baisse", ont souligné dans une note les analystes de JPMorgan.

Le bénéfice par action semestrieldu groupe est ressorti à 1,29 euro, contre 2,98 euros un an plus tôt, selon le communiqué de Sodexo.

"Il s'agissait du premier semestre sous la direction du nouveau DG, Thierry Delaporte, et bien que certains investisseurs s'attendaient à une nouvelle vague de provisions pour pertes, l'avertissement publié aujourd'hui nous semble plus inquiétant", ajoutent les analystes de JP Morgan.

Dans un communiqué, Thierry Delaporte a admis que Sodexo avait "indéniablement sous-performé le marché" et la concurrence.

"Cette situation résulte de causes installées de longue date, liées principalement à un niveau d'investissement insuffisant et à des enjeux d’exécution, notamment en matière d'intensité commerciale, de responsabilité dans la prise de décision, de gestion des priorités et de cohérence dans la mise en œuvre", dit le directeur général dans un communiqué vendredi.

"L'action devrait réagir négativement compte tenu de la révision plus importante que prévu des bénéfices et d'une détérioration des résultats commerciaux au premier semestre", avaient noté les analystes de Jefferies dans une note publiée avant l'ouverture des marchés.

(Rédigé par Elena Smirnova et Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)

Résultats d'entreprise

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SBF 120
6 245,52 Pts Euronext Paris +0,05%
SODEXO
38,3600 EUR Euronext Paris -13,49%
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