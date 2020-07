Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo Canada signe un nouvel accord avec l'hôpital Holland Bloorview Reuters • 09/07/2020 à 14:44









9 juillet (Reuters) - SODEXO SA EXHO.PA : * L'HÔPITAL DE RÉADAPTATION PÉDIATRIQUE HOLLAND BLOORVIEW ET SODEXO CANADA ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN NOUVEL ACCORD DE 5 ANS Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris -3.37%