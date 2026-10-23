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Sodexo-CA annuel au-dessus des attentes avec les hausses de prix, le titre grimpe
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 14:17

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(Actualisé avec cours en Bourse §4, citations DG et détails §§8-11)

par Rihab Latrache et Ronan Corcoran

Sodexo EXHO.PA grimpe en Bourse vendredi après avoir publié un chiffre d'affaires annuel plus important que prévu, le groupe de restauration collective citant notamment des hausses de prix d’environ 2,4%.

Le chiffre d'affaires de l'exercice s'élève à 23,96 milliards d'euros, en hausse de 2,0% sur un an en organique. Les analystes tablaient en moyenne sur 23,78 milliards et une croissance organique de 1,5%, selon un consensus compilé par l'entreprise.

La croissance interne est également soutenue par une hausse des volumes sur les sites existants d'environ 0,6%, "en raison d'une très forte activité de Sodexo Live, notamment sur le deuxième semestre de l'année", a déclaré Thierry Delaporte, directeur général (DG) de Sodexo, durant une conférence téléphonique.

À la Bourse de Paris, ces résultats ont été salués et l'action progressait de 6,47% à 60,05 euros vers 11h30 GMT, contre un repli de 0,52% pour l'indice SBF 120 .SBF120 au même moment.

"La marge dans le haut de la fourchette devrait rassurer, tandis que le flux de trésorerie disponible s'est également révélé supérieur aux prévisions", soulignent les analystes de Jefferies.

"La publication remplit les critères essentiels et devrait, selon nous, être bien accueillie ce matin", avisent-t-ils dans une note publiée avant l'ouverture des marchés.

Le groupe enregistre une croissance interne du chiffre d’affaires de 2,0% et une marge d’exploitation de 3,4%, dans le haut de la fourchette attendue. Le taux de fidélisation clients ressort à 94,4%, avec un développement commercial de 7,7%.

"La croissance organique devrait se situer en dessous de la fourchette, puis s’améliorer progressivement au cours de l’année avec l’accélération de l’impact des nouveaux contrats nets", a déclaré le DG à propos de l'exercice 2027, Sodexo confirmant par ailleurs ses perspectives pour l'année prochaine.

"Notre orientation claire est d’avoir, pour l’exercice 2027, une marge globalement similaire à celle de l’exercice 2026. Cela signifie environ 3,4%", a ajouté Thierry Delaporte.

L'entreprise prévoit pour cette année un déploiement de projets de développement dans les domaines de l’investissement commercial, de la technologie et de l’approvisionnement.

Sodexo a précisé ne pas avoir été affecté par la situation politique et sociale en France liée aux récentes manifestations, le pays ne représentant que 12% de ses activités.

(Rédigé par Rihab Latrache et Ronan Corcoran, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

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5 903,10 Pts Euronext Paris -0,34%
SODEXO
59,950 EUR Euronext Paris +6,29%
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