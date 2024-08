Sodexo boucle le changement de sa structure actionnariale

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a bouclé la simplification de sa structure actionnariale en cédant sa holding Sofinsod à Bellon SA pour 918 millions d’euros, selon un communiqué diffusé vendredi.

Les fonds récoltés seront distribués "sous forme d’un acompte sur dividendes exceptionnel de 6,24 euros par action", précise le communiqué.

La cession avait été annoncée fin juillet par Sodexo. La PDG du groupe de Sodexo Sophie Bellon s'était félicitée que l'opération permette "de monétiser un actif (...) sous-valorisé depuis plus de trois décennies".

Sofinsod ne détenait qu'un seul actif au bilan: 19,6% de Bellon SA, "holding animatrice de la famille Bellon et actionnaire de référence des groupes Sodexo et Pluxee (une entité spécialisée dans les avantages aux salariés comme les titres restaurant, scindée du reste du groupe Sodexo depuis février, NDLR)".

Sodexo a réalisé au troisième trimestre de son exercice 2024 (décalé, mars-mai) des ventes en progression de 5,6% sur un an, à 6,1 milliards d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, ses ventes ont atteint 18,2 milliards d'euros, une hausse de 4,8%, ou de 7,9% hors changes et variations de périmètre.