Sodexo: bénéfice net annuel en repli, vise une hausse de "1,5 à 2,5%" des revenus en 2025-2026

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a publié jeudi un bénéfice net de 695 millions d'euros sur son exercice décalé 2024-2025, en baisse de 5,8% par rapport à celui de l'année précédente, gonflé par une plus-value exceptionnelle.

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'entreprise vise pour l’exercice 2025-2026 une croissance interne (hors acquisition et à taux de change constants) de son chiffre d'affaires comprise "entre 1,5% et 2,5%", mais s'attend à une marge d'exploitation "légèrement inférieure à celle de l'exercice" 2024-2025, selon un communiqué.

Au cours de son exercice précédent, qui avait bénéficié des contrats pour les Jeux olympiques de Paris et de la Coupe du monde de rugby, Sodexo a également scindé et introduit en Bourse son activité de titres-restaurant, baptisée Pluxee.

De septembre 2024 à août 2025, le chiffre d'affaires a atteint 24,07 milliards d'euros, en croissance interne de 3,3%, dans le bas de la fourchette de prévision du groupe qui a revu ses objectifs à la baisse en cours d'année.

"Les résultats de l’exercice 2025 reflètent à la fois les progrès accomplis et les défis opérationnels auxquels nous avons été confrontés, en particulier aux États-Unis", commente dans le communiqué Sophie Bellon, la présidente directrice générale de Sodexo.

Cette dernière laissera à partir du 10 novembre la direction générale à Thierry Delaporte, passé par Capgemini et la société de services informatiques Wipro, et restera présidente du groupe.

Thierry Delaporte a été notamment choisi pour sa connaissance du marché américain, où le groupe réalise quasiment la moitié de son chiffre d'affaires.