Sodexo: Assemblée Générale Mixte du 14 décembre 2021

Issy-les-Moulineaux , le 1 4 décembre 2021 – Dans le strict respect des mesures barrières , l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires de Sodexo s’est tenue ce mardi 1 4 décembre 2021 à l’auditorium de la Seine Musicale à Boulogne -Billancourt , sous la présidence de Sophie Bello n , Présidente du Conseil d’Administration .



Le quorum s’est établi à 84,89 % et 2428 actionnaires ont été présents, représentés ou ont voté par correspondance.

Toutes les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées, et notamment celles concernant :

La fixation du dividende à 2 euros par action. La date de détachement du coupon est fixée au 17décembre 2021, et le dividende sera mis en paiement le 21 décembre 2021.

La convention réglementée relative à l’animation et aux prestations de services fournies par Bellon SA à Sodexo, à une majorité de 61 % qui exclut le vote des parties intéressées à la convention dontBellon SA.

Le renouvellement du mandat d’Administrateur de François-Xavier Bellon, pour une durée de 3 ans.

La nomination de Jean-Baptiste de Chatillon en qualité de nouvel administrateur pour une durée de 3 ans.

L’approbation de l’ensemble des résolutions liées à la rémunération des administrateurs, de la Présidente du Conseil d’Administration et du Directeur Général y compris les conditions de départ de Denis Machuel.

Les délégations financières consenties au Conseil d’Administration.

A l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration de Sodexo reste composé de 12membres de 4 nationalités, dont 7 administrateurs indépendants, 7 femmes et 2 administrateurs représentant les salariés.

Lors de cette Assemblée Générale, Sophie Bellon a présenté la R aison d’ Ê tre de l’entreprise :

« Nous offrons un meilleur quotidienà chacun pour construire une vie meilleure pour tous » .

Depuis sa création en 1966, Sodexo dispose d’une double mission, avant-gardiste pour l’époque, et toujours d’actualité en 2021: «Améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique, social et environnemental des communautés, des régions et des pays dans lesquels nous exerçons nos activités». Aujourd’hui, fort de cet héritage et fidèle à l’esprit de progrès qui fait partie de ses valeurs fondatrices, Sodexo veut aller plus loin en se dotant d’une Raison d’Être et réaffirmer la valeur de l’action quotidienne de ses équipes au service de 100 millions de consommateurs à travers le monde.

Enfin, Sodexo a également présenté sa nouvelle signature de marque : Sodexo. Tout commence au quotidien . Celle-ci traduitla conviction de Sodexo qu’agir sur les chosesconcrètes du quotidien permet d’améliorer significativement la vie des gens, des communautés et de la planète, tout en réaffirmant un point de vue fort et engagéquant à l’impact de ce que Sodexo fait chaque jour, pour aujourd’hui et pour demain.

A l’issue de l’Assemblée Générale, Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale par intérim de Sodexo , a déclaré : « Au nom du Conseil d’Administration, je tiens à remercier chaleureusement nos 412000 collaborateurs, pour leur engagement sans faille envers nos clients et consommateurs au cours d’une année difficile. Je souhaite également remercier nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien dans cette crise.

Cette Assemblée Générale marque aujourd’hui une étape importante dans l’histoire de Sodexo, avec l’affirmation de notre Raison d’Être. C’est pour nous l’opportunité de mettre plus en avant encore notre manière unique de faire notre métier, et surtout de révéler ce qui nous anime en tant qu’entreprise: : «Nous offrons un meilleur quotidienà chacun pour construire une vie meilleure pour tous». Notre R aison d’ Ê tre exprime de manière fidèle et unique qui nous sommes depuis toujours, et ce qui a guidé notre croissance depuis la création de l’entreprise, la façon dont nous envisageons cette croissance pour les années à venir, et l'impact que nous voulons avoir sur le monde».

