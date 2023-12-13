Sodexo SA EXHO.PA :
* SODEXO ANNONCE LA COMPOSITION DU FUTUR CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLUXEE
* DIDIER MICHAUD-DANIEL SERA PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE PLUXEE
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPRENDRA QUATRE ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANTS LA FAMILLE BELLON, ET CINQ ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
* LES MEMBRES PROPOSÉS AU CA SERONT NOMMÉS AVANT L’EXÉCUTION DU SPINOFF ET LA COTATION DE PLUXEE LORS D'UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AVEC SODEXO COMME ACTIONNAIRE UNIQUE
* ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LA FAMILLE BELLON : SOPHIE BELLON, PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SODEXO
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(Gdansk Newsroom)
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