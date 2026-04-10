Sodexo abaisse ses prévisions après une chute de son bénéfice net semestriel

Le groupe français de restauration collective et de services Sodexo a annoncé vendredi une révision en baisse de ses perspectives pour 2025-2026 après une chute de 56,7% de son bénéfice net au premier semestre de son exercice décalé, à 188 millions d'euros.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Nous avons mené une revue approfondie de nos contrats et de nos actifs. Les impacts financiers à court terme de cette revue se répercutent à la fois sur nos résultats du premier semestre et dans les perspectives révisées pour l’exercice", déclare le directeur général Thierry Delaporte, cité dans un communiqué.

Sodexo prévoit désormais pour 2025-2026 (exercice qui s'achève fin août) une croissance interne du chiffre d'affaires entre 0,5% et 1%, contre une fourchette de +1,5% à +2,5% attendue jusqu'à présent.

Il vise également une marge d'exploitation entre 3,2% et 3,4%, contre auparavant une marge "légèrement inférieure" à celle du précédent exercice, laquelle avait atteint 4,7%.

La révision du chiffre d'affaires "s’explique par une dynamique commerciale au premier semestre plus faible, ainsi que des volumes inférieurs aux prévisions, dans un environnement externe incertain", selon le communiqué.

Pour la marge d'exploitation, "la révision intègre une croissance plus modérée du chiffre d'affaires, des défis d’exécution ciblés, une accélération des investissements visant à renforcer l’exécution, ainsi que l’impact de la revue des contrats et des actifs", a indiqué le groupe dans son communiqué.

De septembre 2025 à février 2026, le chiffre d'affaires du groupe s'établit à 12 milliards d'euros, en baisse de 3,7%, pénalisé surtout par l'Amérique du Nord.

M. Delaporte reconnaît que son groupe a fait moins bien sur la période que "le marché et (ses) principaux concurrents".

"Cette situation résulte de causes installées de longue date, liées principalement à un niveau d'investissement insuffisant et à des enjeux d’exécution, notamment en matière d'intensité commerciale, de responsabilité dans la prise de décision, de gestion des priorités et de cohérence dans la mise en œuvre", a-t-il expliqué.

"Conscients que ce redressement ne se fera pas du jour au lendemain, nous avançons avec un fort sens de l'urgence dans la mise en œuvre de notre plan d’actions pour renouer avec la croissance", a-t-il ajouté.

Sodexo dévoilera "sa feuille de route et ses ambitions à moyen terme" lors d'une présentation investisseurs qui se tiendra le 16 juillet à Paris