Sodexo abaisse ses objectifs annuels après un piètre 1er semestre
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 07:47
Il indique anticiper désormais une croissance interne du chiffre d'affaires entre 0,5% et 1%, du fait "d'une dynamique commerciale au 1er semestre plus faible, ainsi que des volumes inférieurs aux prévisions, dans un environnement externe incertain".
De même, il n'attend plus qu'une marge d'exploitation entre 3,2% et 3,4%, pointant une croissance plus modérée du CA, des défis d'exécution ciblés, une accélération des investissements visant à renforcer l'exécution, ainsi que l'impact de la revue des contrats et des actifs.
Pour son 1er semestre comptable, Sodexo publie un résultat net ajusté en baisse de -36,7% à 285 MEUR, reflétant une marge d'exploitation en recul de 1,5 point (-1,4 point à changes constants) à 3,7% et des impacts de change.
Le recul de la marge d'exploitation reflète selon le groupe "des enjeux opérationnels et des effets de mix, un levier opérationnel plus limité lié à une dynamique de croissance moins soutenue et l'accélération des investissements visant à renforcer l'exécution".
Le chiffre d'affaires de Sodexo a diminué de 3,7% à 12 MdsEUR, en raison d'un effet de change de -5,3% principalement lié au dollar, tandis que la croissance interne s'est élevée à 1,7%, tirée à hauteur d'environ 2,4% par des ajustements tarifaires.
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