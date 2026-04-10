Sodexo abaisse ses objectifs 2026, le résultat opérationnel chute de 46,2% au S1

Le logo de Sodexo au siège de la société à Issy-les-Moulineaux

Sodexo a ‌fait état vendredi d'une chute de ​46,2% sur un an de son résultat opérationnel au premier semestre, à 312 millions ​d’euros, et a révisé à la baisse ses perspectives ​pour l’ensemble de l’exercice.

Le ⁠groupe de services de restauration cite ‌notamment dans un communiqué "une dynamique commerciale au premier semestre plus faible, ​ainsi que ‌des volumes inférieurs aux prévisions, dans ⁠un environnement externe incertain".

Le bénéfice par action ressort à 1,29 euro sur le ⁠semestre, contre ‌2,98 euros un an plus tôt, ⁠selon le communiqué.

Le spécialiste français de ‌la restauration collective prévoit désormais ⁠une croissance interne du chiffre d’affaires ⁠comprise entre ‌0,5% et 1%, contre une fourchette précédente ​de 1,5% à ‌2,5%.

Il anticipe une marge d’exploitation comprise entre 3,2% et 3,4%, ​alors qu’il visait auparavant une marge "légèrement inférieure à celle de ⁠l’exercice 2025".

Sodexo présentera sa feuille de route et ses ambitions à moyen terme lors d’une présentation investisseurs prévue en juillet, précise le communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)