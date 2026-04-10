Sodexo abaisse ses objectifs 2026, le résultat opérationnel chute de 46,2% au S1

Le logo de Sodexo au siège de la société à Issy-les-Moulineaux
Sodexo a fait état vendredi d'une chute de 46,2% sur un an de son résultat opérationnel au premier semestre, à 312 millions d’euros, et a révisé à la baisse ses perspectives pour l’ensemble de l’exercice.
Le groupe de services de restauration cite notamment dans un communiqué "une dynamique commerciale au premier semestre plus faible, ainsi que des volumes inférieurs aux prévisions, dans un environnement externe incertain".
Le bénéfice par action ressort à 1,29 euro sur le semestre, contre 2,98 euros un an plus tôt, selon le communiqué.
Le spécialiste français de la restauration collective prévoit désormais une croissance interne du chiffre d’affaires comprise entre 0,5% et 1%, contre une fourchette précédente de 1,5% à 2,5%.
Il anticipe une marge d’exploitation comprise entre 3,2% et 3,4%, alors qu’il visait auparavant une marge "légèrement inférieure à celle de l’exercice 2025".
Sodexo présentera sa feuille de route et ses ambitions à moyen terme lors d’une présentation investisseurs prévue en juillet, précise le communiqué.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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