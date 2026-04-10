Les Bourses européennes à l'équilibre à l'ouverture

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert à l'équilibre vendredi, sur fond d'espoir d'un possible apaisement des tensions au Moyen-Orient, alors que des pourparlers pourraient débuter entre Américains et Iraniens à Islamabad.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris gagnait 0,02%, Francfort 0,07% et Milan 0,09%. Londres perdait 0,02%.

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