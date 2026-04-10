Tensions en carburant : les camions-citernes autorisés à circuler tous les jours pour desservir les stations-service

La mesure, prise pour garantir l'approvisionnement des réseaux et limiter les risques de pénurie, court jusqu'à la mi-mai.

(illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Le gouvernement a autorisé jusqu'au 11 mai la circulation des camions-citernes transportant des hydrocarbures et desservant les stations-service partout et pendant tout le week-end ainsi que les lundis et jours fériés, afin d'éviter les risques de pénurie, selon un arrêté publié vendredi 10 avril au Journal officiel.

"Les interdictions de circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes (...) sont levées jusqu'au 11 mai 2026 à 10 heures pour les véhicules de transport de produits hydrocarbures desservant les stations-service", selon l'arrêté.

Jusqu'à une station-service sur cinq concernée par des manques

La levée des interdictions concerne "les dimanches et jours fériés ainsi que les veilles et lendemains de dimanches et jours fériés", précisent les ministères de l'Intérieur et des Transports. Le retour à vide des véhicules concernés est également autorisé pour ces jours. En temps normal, la circulation est interdite sur certains axes autoroutiers à des créneaux précis comme de 10H à 18H dans le sens Paris-province ou de 22H à minuit les dimanches. Un arrêté presque similaire avait été pris par la préfecture de police de Paris pour le lundi de Pâques.

Le gouvernement justifie cette mesure par "le caractère essentiel pour l'économie nationale d'assurer la continuité de la distribution des hydrocarbures dans les stations-service" et "la nécessité de prévenir tout risque de perturbation des approvisionnements en carburants des stations-service dans le contexte du conflit armé au Moyen-Orient". Jeudi matin sur franceinfo , le ministre de l'Economie Roland Lescure avait dit que 13% des stations avaient "tendance à manquer d'essence le temps qu'on les réapprovisionne". "Au sortir du week-end de Pâques, on était à 20%", avait-il ajouté.