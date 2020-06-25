Sodexo a décidé d'exercer son droit au remboursement de son encours de $ 1,6 mds
Reuters•25/06/2020 à 07:12
25 juin (Reuters) - Sodexo SA EXHO.PA :
* SUITE À DES DISCUSSIONS RÉCENTES AVEC LES DÉTENTEURS DE SES EMPRUNTS USPP A DÉCIDÉ D'EXERCER SON DROIT AU REMBOURSEMENT DE SON ENCOURS DE 1,6 MILLIARD US$ POUR PRÉSERVER SA LIBERTÉ D'ACTION
* LES EMPRUNTS USPP AVAIENT ÉTÉ MIS EN PLACE ENTRE 2011 ET 2018 POUR FINANCER DES ACQUISITIONS AUX ETATS-UNIS
* DISPOSE DES RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR FINANCER CE REMBOURSEMENT TOUT EN MAINTENANT UNE STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDE
* ENTEND PROCÉDER À CE REMBOURSEMENT D'ICI LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
* CE REMBOURSEMENT INCLUT UNE INDEMNITÉ2 D'ENVIRON 149 MILLIONS D'EUROS
* EN REMBOURSANT PAR ANTICIPATION, LE GROUPE ÉCONOMISERA AINSI 198 MILLIONS D'EUROS DE COÛTS FINANCIERS FUTURS, DONT 52 MILLIONS D'EUROS EN 2021
* A LA SUITE DE CETTE OPÉRATION, SODEXO NE SERA PLUS SOUMIS À DES COVENANTS FINANCIERS ET CONSERVERA UNE TOTALE AGILITÉ POUR NAVIGUER EN CES TEMPS INCERTAINS
* POURSUIVRA ACTIVEMENT SA POLITIQUE DE FINANCEMENT PAR ENDETTEMENT
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA
(Gdansk Newsroom)
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