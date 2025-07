Sodexo : +2% vers 53,15E, vise les 54E information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 10:00









(CercleFinance.com) - Sodexo grimpe de +2% vers 53,15E et se dirige vers un retracement de la résistance des 54E du 3 juillet.

Le titre pourrait s'en aller tester l'ex-support des 55E du 17 avril au 5 mai puis combler le 'gap' des 56,7E du 11 juin.





Valeurs associées SODEXO 52,8500 EUR Euronext Paris +1,54%