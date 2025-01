Sodexho : dévisse de -9% vers 71E avec C.A décevant information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 11:43









(CercleFinance.com) - Sodexho dévisse de -9% vers 71E suite à la publication d'un chiffre d'affaires décevant, notamment en Europe, avec des perspective qui ne font pas rêver pour 2025.

Le titre retrace son 'fixing' d'ouverture du 26 septembre dernier et en cas d'enfoncement, pourrait chuter vers 67,25E, l'ex-'gap' du 3 avril 2023.





Valeurs associées SODEXO 72,60 EUR Euronext Paris -8,33%