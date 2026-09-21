Société Générale vise 13 à 14% de ROTE en 2029

Société Générale fait part ce matin de son nouveau plan stratégique et de ses objectifs financiers à horizon 2029, anticipant notamment une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 13 et 14% en 2029 et supérieure à 15% à partir de 2030.

Une "nouvelle étape de création de valeur"

Fort d'un modèle simplifié, d'un profil de risque amélioré, d'une discipline accrue dans l'allocation du capital et d'une performance financière substantiellement rehaussée, le groupe bancaire déclare entrer désormais dans "une nouvelle étape de création de valeur".

Société Générale entend poursuivre ses efforts de réduction des coûts, en s'appuyant sur des leviers traditionnels de simplification, d'efficacité opérationnelle et de transformation technologique, mais aussi sur l'accélération du déploiement de l'IA.

L'établissement prévoit aussi de poursuivre une stratégie de croissance disciplinée, dans la continuité de l'approche sélective mise en oeuvre ces dernières années, d'amplifier la transformation de ses différents métiers et de maintenir une gestion rigoureuse des risques.

En termes chiffrés, il vise une réduction des coûts d'environ 2% par rapport à 2026 estimé, avec une base de coûts en 2029 attendue en deçà de 16,3 MdsEUR, une croissance annuelle des revenus d'environ 3% en moyenne entre 2026 et 2029, ainsi qu'un coefficient d'exploitation inférieur à 55% en 2029.

Société Générale table aussi sur un coût du risque dans une fourchette cible de 25 à 30 points de base sur la période 2026-2029 et sur un ratio CET1 supérieur à 13%. Enfin, la société prévoit une "politique attractive de retour aux actionnaires".

Une "politique attractive de retour aux actionnaires"

Cette politique sera fondée sur une politique de distribution ordinaire avec un taux de distribution de 50% du résultat net publié, la distribution étant répartie de manière équilibrée entre le versement d'un dividende en numéraire et un rachat d'actions. Un acompte sur dividende sera versé au 4e trimestre de chaque année.

Cette politique de distribution ordinaire devrait représenter plus de 13 MdsEUR sur la période 2026-2029 et se traduire par une croissance annuelle moyenne comprise entre 10% et 15% du dividende par action sur la période 2026-2029.

Société Générale vise une distribution du capital excédentaire au-delà d'un ratio CET1 de 13%. Dans le cas où tout cet excédent serait amené à être distribué, la distribution pourrait atteindre environ 8 MdsEUR sur la période 2026-2029.