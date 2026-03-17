Société Générale va céder son activité Tenue de Compte-Conservation Retail à Crédit Mutuel Arkéa

(AOF) - Société Générale et Crédit Mutuel Arkéa ont signé un protocole d'accord en vue de la cession de l'activité de délégation de Tenue de Compte-Conservation (TCC) dédiée au segment des banques de détail en France, opérée par Société Générale Securities Services. Cette activité recouvre notamment la gestion des opérations sur titres, des paiements de coupons et de dividendes, ou encore la tenue des positions des Comptes-Titres Ordinaires (CTO) et des PEA (Plan d'Epargne en Actions).

Crédit Mutuel Arkéa réaliserait cette opération via ProCapital, sa filiale spécialisée dans ces activités et plus largement dans les services d'investissement en marque blanche, qui propose aux acteurs de l'épargne financière des prestations leur permettant d'externaliser tout ou partie de leurs activités titre.

Dans le cadre de ce protocole, ProCapital deviendrait ainsi le prestataire de service métier titres du Réseau SG en France, de BoursoBank et de Societe Generale Private Banking en France.

Le montant de l'opération n'a pas été communiqué et la finalisation du projet est attendue en 2028 sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

Pour Arnaud Jacquemin, directeur de Société Générale Securities Services (SGSS), "ce projet de cession s'inscrit pleinement dans la stratégie de SGSS, et nous sommes convaincus que Crédit Mutuel Arkéa sera le meilleur actionnaire pour accompagner le développement de cette activité".

"A l'instar de ses pairs, SGSS se recentre ainsi sur la clientèle Wholesale : les investissements continus du groupe en matière de services titres seront dès lors concentrés sur ces clients, permettant de les accompagner toujours mieux dans leur développement et maintenir une haute qualité de service qui fait de SGSS un acteur de référence en la matière", précise t-il.