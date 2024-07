Société Générale va acquérir 75% de Reed Management

La finalisation de l'opération est attendue en septembre 2024 et reste soumise aux conditions usuelles de clôture.

Slawomir Krupa, Directeur général de Société Générale, a commenté : "Cette acquisition est une nouvelle étape dans l'exécution de la feuille de route stratégique du groupe et s'inscrit dans notre ambition de renforcer notre leadership dans le domaine de l'ESG".

La société opérerait sous la marque "Reed - Societe Generale Group" et serait dirigée par son fondateur, Julien Touati en tant que directeur général. Son ambition est d'être un investisseur de premier plan dans la transition énergétique. Les investissements se feraient à travers des prises de participation directes en capital dans des nouveaux acteurs de la transition vers une économie bas carbone, contribuant ainsi à l'émergence de champions européens de la transition énergétique.

Ce fonds serait lancé avant la fin de l'année et soutiendrait les investissements en capital dans les leaders émergents de la transition énergétique.

Les investissements envisagés se concentreraient sur les projets d'infrastructures hybrides combinant savoir-faire technologique et industriel dans les secteurs de l'énergie, des déchets et de l'eau.

(AOF) - Société Générale a annoncé le projet d’acquisition d’une participation de 75% dans Reed Management SAS, une société de gestion alternative fondée par des spécialistes de l’investissement dans le domaine de l’énergie. En tant qu’investisseur de référence, le groupe bancaire s’engage à allouer 250 millions d’euros dans le fonds inaugural. Cet engagement initial, qui pourrait augmenter jusqu’à 350 millions d’euros, "s’inscrit dans l’enveloppe de 700 millions d’euros d’investissement en fonds propres et est dédié aux leaders émergents", a précisé Société Générale.

