SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TOMBE DANS LE ROUGE AU T1 SUR FOND DE CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - La Société générale a annoncé jeudi une perte nette de 326 millions d'euros au premier trimestre en raison du plongeon des marchés financiers lié à la crise du nouveau coronavirus. La banque française, qui a avancé de six jours la date de publication de ses résultats trimestriels, indique dans un communiqué que ses activités de banque de financement et d'investissement ont enregistré une perte nette de 537 millions d'euros sur le trimestre. Le groupe explique que ses activités de marché ont été impactées par "les dislocations de marché exceptionnelles de la fin du trimestre liées au COVID-19". Son produit net bancaire a chuté de 16,5% entre janvier et mars à 5,17 milliards d'euros. Pour 2020, Société générale confirme son objectif de baisse des frais généraux tout en ajoutant que la banque prévoit de réduire ses coûts de 600 à 700 millions d'euros en plus cette année. (Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)

