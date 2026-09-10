Société Générale soutenue par des propos favorables de Jefferies

Société Générale prend 1,3% à 74,4 EUR et surperforme ainsi la tendance à Paris ( 0,2% sur le CAC 40), sur fond de propos favorables de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat", avec un objectif de cours rehaussé de 96 à 103 EUR sur le titre du groupe bancaire français.

"Il y a trois ans, des investisseurs ont été invités à souscrire à une histoire de restructuration. Aujourd'hui, le débat a changé", estime le broker américain, à l'approche de la présentation du nouveau plan stratégique à horizon 2029, le 21 septembre prochain.

"Le capital a été reconstruit, l'activité de banque de détail française s'est améliorée, BoursoBank est rentable, et le profil des bénéfices est de plus en plus axé sur l'exécution plutôt que sur la réparation", met ainsi en avant Jefferies.

Pour la journée investisseurs (CMD) du 21 septembre, la question clé n'est plus, selon lui, de savoir si Société Générale peut atteindre son coût des capitaux propres, mais quel niveau de RoTE durable la direction du groupe pense pouvoir atteindre.

Alors que le consensus anticipe un RoTE (rendement des fonds propres tangibles) de 12,4% en 2029, Jefferies table pour sa part sur un RoTE de 14,6%, "stimulé par une croissance modeste de 3,6% des revenus, une discipline continue des coûts (ratio coût/revenu de 53%) et une allocation de capital stable".

"La valorisation de Société Générale reste déconnectée des perspectives de bénéfices et de rendements", estime en outre le broker, jugeant qu'à 6,3 fois son estimation de BPA et avec des prévisions de BPA supérieures au consensus, le rapport risque-rendement demeure asymétrique avant la CMD.

Jefferies affirme tabler, dans son modèle, sur environ 20 MdsEUR de dividendes cumulés et de rachats d'actions entre le 2e semestre 2026 et l'exercice 2029, soit 36% de la capitalisation boursière actuelle du groupe bancaire.

Oddo BHF reste neutre, abaisse son objectif de cours

Cette note optimiste de Jefferies fait passer au second plan celle, plus prudente, d'Oddo BHF, qui réitère son opinion "neutre" (par rapport au secteur) sur le titre, avec un objectif de cours légèrement revu en baisse, de 85 à 82 EUR, du fait de l'évolution du coût du capital de marché liée à la hausse des taux longs.

"Après avoir atteint, voire dépassé, les objectifs du précédent plan, un nouvel objectif de RoTE proche ou légèrement supérieur à 13% nous semble réaliste, mais il faudrait aller au-delà pour générer un re-rating du titre dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis de la France", juge l'analyste avant le CMD.

Selon le bureau d'études, le prochain plan stratégique devrait continuer à mettre l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, "même si l'on peut légitimement estimer que les gains de productivité supplémentaires au cours des prochaines années seront plus difficiles à mettre en oeuvre".

Oddo BHF prévoit un coefficient d'exploitation de 54,7% en 2029 (contre 59,6% en 2026). Il table aussi sur un objectif de RoTE de 13,2% en 2029 (contre un consensus de 12,9%) et estime qu'un objectif supérieur à 13,5% "constituerait une bonne nouvelle".