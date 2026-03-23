SYNTHESE
Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement bas. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le titre est orienté à la baisse. Il est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 70.43 EUR. La moyenne mobile à 20 jours est inférieure à la moyenne mobile à 50 jours. Notre premier support est à 56.02 EUR, puis à 51.83 EUR et la résistance est à 72.8 EUR, puis à 77 EUR.
|Dernier cours :
|60.98
|Support :
|56.02 / 51.83
|Resistance :
|72.8 / 77
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|negative
SOCIETE GENERALE : Sous les résistances, une consolidation est probable
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