Société Générale : se hisse au-delà des 57E
11/09/2025 à 11:07

(Zonebourse.com) - Après avoir refermé la veille le 'gap' des 55,82E du 25/08, Société Générale se hisse au-delà des 57E et efface le principal obstacle technique court terme qui le sépare d'un retracement du zénith des 58,8E du 15 août dernier.

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
57,1800 EUR Euronext Paris +2,44%
