Société Générale : se hisse au-delà des 57E
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 11:07
Valeurs associées
|57,1800 EUR
|Euronext Paris
|+2,44%
BOURSORAMA est une filiale à 100% de Société Générale
A lire aussi
-
La médaille d'or 2025 du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, a distingué jeudi le mathématicien Stéphane Mallat pour ses travaux sur le stockage des données qui font de lui un acteur phare de l'intelligence artificielle. Professeur ... Lire la suite
-
Un homme est en garde à vue jeudi matin au lendemain de trois interpellations dans l'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet, joggeuse de 28 ans retrouvée en mai dans la Vienne, a-t-on appris auprès du parquet et d'une source proche du dossier. Selon le quotidien ... Lire la suite
-
Des "états généraux" pour répondre aux actes antimusulmans: dans un entretien à l'AFP, Bassirou Camara, président de l'Addam, une association proposant depuis le printemps une plateforme de signalement de ce type d'actes, juge urgent d'écouter l'anxiété de la communauté ... Lire la suite
-
Le fondateur du groupe Paprec, leader français du recyclage des déchets, Jean-Luc Petithuguenin, a annoncé mercredi soir son "départ en retraite" pour raisons de santé, à 68 ans, sur le site internet du groupe. "Je regrette que mes médecins m'obligent à ralentir ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer