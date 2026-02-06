Les "jeunes Français n'ont pas très envie de travailler dans l'industrie" : l'immigration, "probablement indispensable" pour réindustrisalier la France, selon le patron de Bpifrance

"Les Français veulent la réindustrialisation, souveraine, mais leurs enfants n'ont pas envie de travailler dans l'industrie", a tranché Nicolas Dufourcq.

Nicolas Dufourcq à Duppigheim, le 18 mars 2024. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"L'immigration de travail est inévitable". Le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq a estimé que la France ne pourra pas se réindustrialiser sans avoir recours à l'immigration, car les "jeunes Français n'ont pas très envie de travailler dans l'industrie", selon le directeur général de Bpifrance Nicolas Dufourcq.

"Les Français veulent la réindustrialisation, souveraine, mais leurs enfants n'ont pas envie de travailler dans l'industrie. Donc l'immigration de travail est probablement indispensable. Ensuite, il faut pouvoir la choisir", a déclaré vendredi 6 février le patron de la banque publique d'investissement Bpifrance, sur la chaîne Public Sénat .

"Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt"

"Quand on visite les usines automobiles de Stellantis à Sochaux, vous avez 57 nationalités. Quand je rentre chez moi en Bretagne et que je regarde dans les champs, qui ramasse les cocos de Pimpol, ce sont des Sénégalais. Et donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'immigration de travail est inévitable", a encore commenté Nicolas Dufourcq, interrogé sur l'hypothèse d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite et d'une baisse de l'immigration.

Côté entreprises, "on a interviewé une dizaine de milliers d'entrepreneurs : un tiers disent avoir besoin d'immigration de travail , un tiers disent ne pas vraiment savoir, et un tiers disent avoir été déçus par l'immigration au travail, par la qualité en particulier, et donc ne pas souhaiter recourir à nouveau. Donc c'est très partagé", a détaillé le patron de Bpifrance.