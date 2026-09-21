Société Générale saluée pour sa stratégie et ses objectifs à horizon 2029

Société Générale gagne 2,5% à 74,5 EUR ce matin et figure ainsi dans le peloton de tête du CAC 40 parisien, saluée pour la présentation de son nouveau plan stratégique et de ses objectifs financiers à horizon 2029, une présentation qui conforte Jefferies dans sa vision positive du dossier.

Société Générale anticipe notamment une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) comprise entre 13% et 14% en 2029 et supérieure à 15% à partir de 2030, Jefferies saluant une trajectoire "crédible et très idiosyncratique" vers ces objectifs.

"Nous soupçonnions que la direction pouvait communiquer une fourchette d'environ 13-14% plutôt que de s'engager sur un objectif de "plus de 14%". A notre avis, c'est ce qu'il fallait aujourd'hui pour constituer un catalyseur positif, étant donné que le consensus pour 2029 se situe à 12,6%", juge le broker américain.

Une "nouvelle étape de création de valeur"

Fort d'un modèle simplifié, d'un profil de risque amélioré, d'une discipline accrue dans l'allocation du capital et d'une performance financière substantiellement rehaussée, le groupe bancaire déclare entrer désormais dans "une nouvelle étape de création de valeur".

Société Générale entend poursuivre ses efforts de réduction des coûts, en s'appuyant sur des leviers traditionnels de simplification, d'efficacité opérationnelle et de transformation technologique, mais aussi sur l'accélération du déploiement de l'IA.

L'établissement prévoit aussi de poursuivre une stratégie de croissance disciplinée, dans la continuité de l'approche sélective mise en oeuvre ces dernières années, d'amplifier la transformation de ses différents métiers et de maintenir une gestion rigoureuse des risques.

En termes chiffrés, il vise une réduction des coûts d'environ 2% par rapport à 2026 estimé, avec une base de coûts en 2029 attendue en deçà de 16,3 MdsEUR, une croissance annuelle des revenus d'environ 3% en moyenne entre 2026 et 2029, ainsi qu'un coefficient d'exploitation inférieur à 55% en 2029.

"Nous considérons l'objectif de croissance de 3% des revenus comme un peu bas", indique Jefferies, qui tablait pour sa part sur 3,5%, précisant que cet écart concerne les revenus de la banque d'investissement, que le broker voyait dans le haut de la fourchette de 6,0 à 6,5 MdsEUR.

"Les investisseurs devraient voir cela positivement dans la mesure où le plan n'est pas motivé par une croissance supplémentaire des revenus en CIB (Corporate & Investment Bank, banque de financement et d'investissement) sur la base de 2026", ajoute le broker.

Surtout, Jefferies souligne que Société Générale a "présenté une série d'actions hautement idiosyncratiques sur la base de coûts avec 1,9 MdEUR de réduction des coûts structurels, dont 900 MEUR de réduction des coûts d'achat et d'importantes économies dues à l'attrition naturelle du personnel".

Société Générale table aussi sur un coût du risque dans une fourchette cible de 25 à 30 points de base sur la période 2026-2029 et sur un ratio CET1 supérieur à 13%. Enfin, la société prévoit une "politique attractive de retour aux actionnaires".

Une "politique attractive de retour aux actionnaires"

Cette politique sera fondée sur une politique de distribution ordinaire avec un taux de distribution de 50% du résultat net publié, la distribution étant répartie de manière équilibrée entre le versement d'un dividende en numéraire et un rachat d'actions. Un acompte sur dividende sera versé au 4e trimestre de chaque année.

Cette politique de distribution ordinaire devrait représenter plus de 13 MdsEUR sur la période 2026-2029 et se traduire par une croissance annuelle moyenne comprise entre 10% et 15% du dividende par action sur la période 2026-2029.

Société Générale prévoit aussi une distribution du capital excédentaire au-delà d'un ratio CET1 de 13%. Dans le cas où tout cet excédent serait amené à être distribué, la distribution pourrait atteindre environ 8 MdsEUR sur la période 2026-2029.

Jefferies reste à l'achat

"BoursoBank constitue clairement un axe pour le secteur de la banque de détail française, où la direction passe de la notion de "convergence croisée" à "une approche intégrée et segmentée"," souligne aussi Jefferies, saluant le plan visant à faire croître la base de clients de BoursoBank de plus de 50% pour dépasser les 14 millions.

"La stratégie pour 2029 renforce notre vision de longue date selon laquelle l'amélioration de Société Générale est très idiosyncratique, c'est-à-dire que les spreads et la politique française ne sont pas pertinents pour la thèse d'investissement", conclut Jefferies, qui reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 103 EUR.