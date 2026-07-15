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Société Générale reste la banque française préférée de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 15/07/2026 à 09:40

A l'approche de la publication par les trois grandes banques françaises cotées de leurs comptes du 2e trimestre 2026, Deutsche Bank maintient sa préférence pour Société Générale, toujours recommandée à l'achat, par rapport à BNP Paribas et Crédit Agricole, toutes deux recommandées à conserver.

En termes d'objectifs de cours, l'établissement allemand relève légèrement sa cible sur Société Générale, de 79 EUR à 81 EUR, et plus nettement celle sur BNP Paribas, de 98 EUR à 106 EUR, alors qu'il abaisse celle sur Crédit Agricole, son titre "le moins apprécié", de 20 EUR à 19,50 EUR.

Selon Deutsche Bank, les banques françaises devraient afficher un bon 2e trimestre 2026, avec des revenus solides dans la banque de détail et la gestion d'actifs, complétés par une performance résiliente dans la banque de financement et d'investissement (CIB).

Il prévoit que BNP Paribas affichera une forte croissance de son bénéfice ( 8% sur un an, en données ajustées), portée par une dynamique favorable dans l'ensemble de ses activités, tandis que Société Générale ne serait pas loin derrière ( 7%), bien qu'avec une composition différente.

"En revanche, Crédit Agricole devrait connaître un nouveau trimestre difficile (bien que moins difficile que le 1er trimestre 2026), reflétant des provisions plus élevées, une position de capital plus faible et des effets de comparaison défavorables", prévient-il.

Au-delà du 2e trimestre, l'attention des investisseurs devrait, selon Deutsche Bank, se porter sur le point stratégique de Société Générale en septembre et sur les prochains développements de l'appel de BNP Paribas dans le dossier de son litige concernant le Soudan.

"La sensibilité relativement plus faible des banques françaises à des taux d'intérêt plus élevés et les risques macroéconomiques accrus (en particulier à l'approche de l'élection présidentielle de 2027) nous conduisent à ne recommander qu'une exposition sélective", affirme la banque allemande.

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Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 15/07/2026 à 09:40:00.

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