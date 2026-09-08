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Société Générale recule, JPMorgan moins confiant pour la suite
information fournie par AOF 08/09/2026 à 13:05
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(Zonebourse.com) - L'action Société Générale accuse mardi l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40, JPMorgan ayant abaissé son conseil sur la valeur de "surpondérer" à "neutre" en faisant valoir que le potentiel de bonnes surprises sur les résultats et la distribution de capitaux serait désormais moins porteur.

A 13h00, le titre perd 1,7% à 73,8 euros quand le CAC 40 recule de 0,1% au même moment.

Le titre SG a connu un début d'année boursière solide en établissant un plus haut depuis 2008 le mois dernier et en signant une progression qui atteint actuellement 7,5% depuis le 1er janvier contre un gain de seulement 1,7% pour l'indice phare de la Bourse de Paris.

Si JPMorgan juge que le dossier reste convaincant dans une optique de long terme, la banque américaine souligne que les leviers de hausse les plus évidents ont déjà été actionnés, et que le simple respect des objectifs ne suffira plus à surperformer le secteur.

Des progrès déjà bien intégrés dans les cours

De son point de vue, la thèse d'investissement repose toujours sur la maîtrise des coûts, mais les attentes du marché sont désormais particulièrement élevées, alors que les revenus ne s'améliorent, eux, que progressivement, portés par l'activité de banque de détail en France, mais avec une croissance prévue autour de 3% d'ici 2028, un niveau qui reste en dessous de la moyenne du secteur (de l'ordre de 5%).

Et si la firme new-yorkaise reconnaît que le rendement total, estimé à environ 8,6% par an, est de nature à soutenir la valorisation, elle fait aussi remarquer que le fait que le groupe réalloue de plus en plus son excédent de fonds propres vers la croissance, les marges et les retours aux actionnaires ne constitue plus un catalyseur suffisant pour poursuivre le mouvement de revalorisation.

JPMorgan ajoute que le titre affiche, certes, un niveau de valorisation modéré sur la base d'un PER de 7,3x, mais indique identifier de meilleures opportunités ailleurs dans le secteur à commencer par BNP Paribas, qui se négocie selon ses calculs à des multiples de PER similaires tout en offrant une rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) supérieure, une meilleure dynamique de revenus et un potentiel de distribution encore non intégré par le marché.

Son objectif de cours se trouve ainsi ramené de 87 à 81 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/09/2026 à 13:05:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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