Société Générale réalise sa première émission d'obligations numériques en dollar aux États-Unis
18/11/2025 à 17:00

Société Générale annonce avoir réalisé sa première émission obligataire numérique aux États-Unis sur la blockchain Canton Network, en s'appuyant sur les solutions de tokenisation de Broadridge Financial Solutions. Les titres, émis sous forme de 'Security Tokens' par SG-FORGE, sont des obligations court terme à taux variable indexé sur le SOFR (Secured Overnight Financing Rate) et ont été souscrits par la société de trading DRW.
L'opération compte parmi les premières émissions de titres numériques destinées à des investisseurs institutionnels américains et s'inscrit dans la continuité des émissions tokenisées déjà réalisées en Europe par SG-FORGE depuis 2019. La plateforme Canton Network permet un transfert instantané des titres tout en respectant les pratiques et exigences traditionnelles des marchés financiers.

'La réalisation de cette transaction souligne notre position de premier plan dans le secteur de la tokenisation des titres. Il démontre toute l'expertise de Société Générale à intégrer en toute sécurité de nouveaux instruments sur blockchain, dans un environnement juridique et réglementaire sophistiqué', a déclaré Jean-Marc Stenger, Directeur général de Société Générale - FORGE.
Cette étape ouvre la voie à d'autres émissions d'actifs tokenisés, précise la banque.



