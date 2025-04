Société Générale: programme de rachats d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce l'achèvement de son programme de rachat d'actions lancé le 10 février dernier : il a ainsi acquis 22.667.515 actions ordinaires pour un montant global de 872 millions d'euros, titres qui seront ultérieurement annulés.



Pour rappel, ce programme a été annoncé le 6 février, en marge de la publication par le groupe bancaire de ses résultats pour 2024. En outre, un dividende en numéraire de 1,09 euro par action sera proposé à l'AG du 20 mai, au titre de l'année passée.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 37,6600 EUR Euronext Paris +9,60%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.