Un "Gilet jaune" éborgné obtient qu'un juge examine la responsabilité d'un préfet de police
information fournie par AFP 19/12/2025 à 16:56

Didier Lallement, alors préfet de police de Paris, lors d'une cérémonie de commémoration le 11 novembre 2019 à Paris ( POOL / ludovic MARIN )

Un juge d'instruction va devoir examiner la responsabilité pénale de l'ancien préfet de police de Paris Didier Lallement dans les violences qui ont conduit à la perte par un "gilet jaune" d'un oeil à Paris, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Manuel Coisne avait été éborgné en novembre 2019 par un tir de grenade lacrymogène à Paris. Un juge d'instruction avait ordonné fin 2024 le renvoi devant la cour criminelle départementale de Fabrice T., le policier suspecté d'être l'auteur du tir tendu qui l'avait mutilé.

Mais l'avocat de M. Coisne, Me Arié Alimi, avait également porté plainte avec constitution de partie civile contre le préfet de police de Paris de l'époque, Didier Lallement, notamment pour "violences volontaires par personne dépositaire de l'autorité publique suivie de mutilation ou d'infirmité permanente" et "atteinte à la liberté individuelle".

Cette plainte avait été jointe à la procédure, mais le juge d'instruction saisi du dossier s'est borné à enquêter sur le policier auteur du tir et n'a pas enquêté sur l'éventuelle responsabilité pénale du préfet, responsable du maintien de l'ordre, a relevé la cour d'appel de Paris, dans une décision dont l'AFP a eu connaissance vendredi.

Elle a ordonné un retour du dossier au juge d'instruction, pour enquêter sur ce volet aussi.

"Dès le début de la procédure pénale, nous avions demandé à la juridiction d’instruction d’apprécier la responsabilité pénale du préfet Lallement, qui était à l’origine de la nasse illégale et du trouble à l'ordre public dans l'organisation du maintien de l’ordre sur la place d’Italie, le jour d'anniversaire du mouvement des gilets jaunes. C’est à cette occasion que cette nasse illégale doublée de l’usage illégitime de la force a causé la perte de mon œil", a réagi Manuel Coisne, dans un communiqué transmis à l'AFP.

"La poursuite (de l'ancien) préfet de police de Paris devant une cour criminelle devra ainsi être envisagée", a-t-il poursuivi. "Nous sommes très heureux d’annoncer cette décision qui pourra conduire à la responsabilité pénale de tous les préfets dans le maintien de l’ordre à l’avenir."

"C'est à ma connaissance la première fois qu'un préfet de police, et pas n'importe lequel, celui à l'origine de la brutalisation du maintien de l'ordre, pourrait être mis en examen et jugé pour les ordres donnés. Tous les préfets devront s'interroger sur les ordres qu'ils donneront à l'avenir", a complété Me Alimi.

