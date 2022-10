Société Générale Private Banking Suisse recrute une responsable private equity

(NEWSManagers.com) - Société Générale Private Banking Suisse a annoncé ce 6 octobre la nomination d'une directrice financière et d'une responsable private equity. Le premier poste échoit à Tûyet-Nhung Krummenacher, qui devient également membre du comité exécutif. Le second est attribué à Aurélie Maillard. Elles sont toutes les deux basées à Genève.

Aurélie Maillard aura pour mission de développer l’offre de private assets des entités suisse, luxembourgeoise et monégasque. Elle sélectionnera en architecture ouverte des offres en private equity, immobilier, infrastructure et dette privée. Elle est rattachée au directeur général Franck Bonin et à Olivier Gérard, le responsable des solutions de gestion de patrimoine de SGPB Europe. Elle travaillera également avec les équipes d'Éric Molinier, le responsable de l’offre private equity en France.