Société Générale plus pessimiste sur la marge nette d'intérêt de la Banque de détail en France

(AOF) - Au deuxième trimestre, Société Générale a enregistré un résultat net part du groupe de 1,1 milliard d’euros, en hausse de 24%. Il est supérieur au consensus de 973 millions d’euros. Le coût du risque a été multiplié par 2,3 à 387 millions d’euros. Les revenus ont augmenté de 6,3% à 6,7 milliards d’euros, portés par la bonne performance des activités de marché et de transaction banking.

La banque de détail en France est toujours pénalisée par l'impact résiduel des couvertures à court terme comptabilisées jusqu'au début de l'année 2022 (environ -150 millions d'euros sur le trimestre). La marge nette d'intérêt a poursuivi son rebond, progressant de 10,6% à 893 millions d'euros (hors provision PEL/CEL).

" Au cours du second trimestre, la part des dépôts rémunérés a continué de progresser et le marché du crédit est resté attentiste dans un marché toujours compétitif ", a commenté la banque. Dans ce contexte et sur la base des dernières hypothèses la marge nette d'intérêt de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances, est désormais attendue, selon les meilleures prévisions, à environ 3,8 milliards d'euros pour l'année 2024. Société Générale ciblait auparavant le niveau de 2022, soit 4,1 milliards d'euros.

Le ratio de fonds propres durs (CET 1) est ressorti stable à 13,1% et il est attendu supérieur à 13% à fin 2024.

