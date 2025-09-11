Société Générale, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du jeudi 11 septembre 2025

(AOF) - Société Générale (+2,44 %, à 57,18 euros)

Le titre de la banque de la Défense poursuit sa série haussière et se dirige vers une quatrième séance consécutive de belle hausse. Depuis le début de l'année, l'action Société Générale a bondi de plus de 105 % grâce à l'amélioration de la performance de sa banque de détail en France et à une meilleure rémunération des actionnaires.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Banque née en 1864, l’un des 1ers groupes européens de services financiers ;

- Produit net bancaire de 26,8 Mds€ réalisé par la banque de détail, la banque privée et l’assurance en France –marques Société générale et Boursorama, la banque de détail, les services financiers et de mobilité à l’international et par la banque de grande clientèle et solutions investisseurs ;

- Ambition : une banque robuste, à l'avant-garde des transformations positives et durables, à 100 % digitalisée ;

- Forte présence des salariés (9,84 % et 14,94 % des droits de vote) dans le capital, avec un conseil de 15 administrateurs présidé par Lorenzo Bini Smaghi, Slawomir Krupa étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires réorganisée par une direction resserrée :

- performance de l’utilisation du capital : croissance des encours pondérés limitée à 1 % par an -hors Boursorama et ALD,

- poursuite des économies de coûts (680 M€ d’ici fin 2026) via l’efficience IT, la simplification de l’organisation et la proximité des métiers favorisant les ventes croisées,

- renforcement des positions fortes : réseau français, Boursobank, positions mondiales dans la mobilité (location de voiture Ayvens), les métiers actions (joint-venture avec Bernstein pour l’analyse ou avec Brookield pour la dette privée),

- innovation ancrée dans l'ADN du groupe, au service :

- d’une banque data driven via l’intelligence artificielle (+ 200 M€ de création de valeur annuelle via les données et l’IA), le cloud « 2nde génération », également réparti entre le privé et le public,

- de la création de modèles d’affaires -Shine pour les clients particuliers, Forge pour les obligations digitales, Arquant pour les cryptomonnaies… ;

- Stratégie environnementale visant le rang de n° 1 mondial de la finance durable en 2025 :

- projet « ESG by Design » d’intégration des critères dans tous les métiers,

- engagement de 500 Mds€ de contribution à la finance durable entre 2025 et 2030,

- fonds d’investissement pour la transition énergétique d’un montant de 1 Md€,

- partenariat avec la BEI de débouclage de 8 Mds€ pour financer les éoliennes ;

- Bilan solide avec un ratio CET 1 de 13,3 % % et un ratio de couverture des liquidités de 156 %.

Défis

- Evolution de l’actif net par action de 70 €, à comparer au cours de Bourse et du coût du risque, fortement diminué à 23 points de base au 1 er trimestre, notamment en banque de détail en France ;

- Réalisation d’un retour de capital additionnel élevé au 2 nd semestre ;

- Attente des investisseurs d’un relèvement du programme de rachat d’actions ;

- Après un 1 er trimestre de hausse de 10,2 % des revenus et de 69 % du résultat opérationnel, objectifs 2025 inchangés : ratio CET1 à 13%, coût du risque entre 25 et 30 points de base, hausse des revenus de + 3 %, coefficient d’exploitation inférieur à 66 % ;

- Dividende 2024 de 1,09 €, programme de rachat d’actions de 872 M€, avec engagement d’un taux de distribution global de 50 % réparti également entre dividendes et rachats d’actions.