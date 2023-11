Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: nomination de Ludovic Van de Voorde information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 12:07









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Ludovic Van de Voorde au poste de Directeur des Services du Crédit à la Consommation, à compter du 1er décembre. Il sera rattaché à Delphine Garcin-Meunier, Directrice de la Mobilité et de Banque de détail & Services Financiers à l'international.



Ludovic Van de Voorde est Directeur général de CGI Finance depuis septembre 2021, il conserve ce rôle dans ses nouvelles fonctions.



Au sein de la Direction de la Mobilité et de la Banque de détail & Services Financiers à l'international, Il sera responsable de l'ensemble du périmètre du crédit à la consommation.



' Il aura pour mission de piloter les activités tout en définissant une feuille de route synergétique axée sur la performance et la rentabilité des activités. Ludovic bénéficie d'une solide expérience au sein du Groupe dans les activités de banque de détail comme de crédit à la consommation qui seront des atouts dans la réussite de ses nouvelles missions ' indique le groupe.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE Euronext Paris +0.42%

