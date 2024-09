Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Société Générale: nomination de Jean-Charles Bernard information fournie par Cercle Finance • 23/09/2024 à 15:32









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination de Jean-Charles Bernard au poste de Responsable Fusions-Acquisitions Mid-Caps en France. Il remplace Stéphane Krief qui a pris de nouvelles responsabilités au sein de la banque.



Jean-Charles Bernard s'appuie sur plus de 25 ans d'expérience dans le conseil en fusions et acquisitions. 'Dans son nouveau rôle, il dirigera l'équipe Mid-Caps et sera activement impliqué dans l'origination et l'exécution des mandats de fusions et acquisitions sur le segment des entreprises françaises de taille intermédiaire' indique le groupe.



Jean-Charles Bernard est rattaché à Patrick Perreault, Responsable Fusions-Acquisitions pour la France et Coresponsable mondial Fusions-Acquisitions.



Jean-Charles Bernard rejoint Société Générale en France en 2010, d'abord au sein de l'équipe Mid-Cap puis au sein du groupe Technologies, Médias et Télécoms. En 2021, il devient associé chez Edmond de Rothschild Corporate Finance où il codirige la franchise Tech & Digital, incluant notamment les services informatiques, l'ingénierie numérique et les logiciels.





