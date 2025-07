Société Générale: nomination de Cécile Bartenieff au sein du Groupe information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 16:04









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce que Cécile Bartenieff deviendra, à compter du 1er septembre 2025, Directrice de la Mobilité, de la Banque de Détail et des Services Financiers à l'International.



Cécile Bartenieff a plus de 25 années d'expérience au sein du groupe Société Générale et occupe depuis 2022 le poste de Directrice générale de Société Générale Asie-Pacifique.



Elle succède à Delphine Garcin-Meunier, qui quitte le groupe pour se consacrer à de nouveaux projets. Rattachée à Pierre Palmieri, Directeur général délégué, Cécile Bartenieff rejoindra également le Comité exécutif du Groupe.



Dans le cadre de ses fonctions, elle supervisera les activités de mobilité et leasing automobile (Ayvens), les banques de détail en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d'Afrique, ainsi que les services de financements spécialisés.



' Son parcours très riche au sein du Groupe, son leadership et son engagement constitueront des atouts clés pour poursuivre le développement et la transformation de nos métiers, en ligne avec le plan stratégique du Groupe.' déclare Slawomir Krupa, Directeur général.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 49,6000 EUR Euronext Paris -2,02%

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.