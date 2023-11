Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Société Générale: nomination d'Andrew Menzies information fournie par Cercle Finance • 22/11/2023 à 15:51









(CercleFinance.com) - Société Générale annonce la nomination d'Andrew Menzies au poste de Responsable mondial des marchés de capitaux de dette, en plus de son rôle actuel de Responsable mondial des marchés de capitaux de dette pour les entreprises. Cette nomination est effective immédiatement.



Andrew Menzies remplace Felix Orsini qui rejoint Ayvens, la nouvelle marque mondiale de mobilité du groupe Société Générale.



Basé à Londres, Andrew Menzies est rattaché à Carl Bassili et Bruno Magnouat, coresponsables de la division Banque d'Investissement au sein de Global Banking and Advisory*.



' Avec plus de 20 ans d'expérience sur les marchés des capitaux et ayant travaillé aux États-Unis ainsi que dans une grande partie de l'Europe, Andrew Menzies apporte une grande expertise dans la définition et la mise en oeuvre de stratégies pour les marchés de capitaux de dette dans de nombreux secteurs et zones géographiques ' indique le groupe.





