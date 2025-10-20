SYNTHESE
Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 55.29 EUR. Le premier support est à 51.85 EUR, puis à 49.55 EUR et la résistance est à 59.93 EUR, puis à 62.23 EUR.
|Dernier cours :
|53.64
|Support :
|51.85 / 49.55
|Resistance :
|59.93 / 62.23
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : La tendance baissière peut reprendre
