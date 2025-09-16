 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Société Générale-La maîtrise des coûts sera un pilier du plan stratégique-Krupa
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 11:57

Slawomir Krupa, directeur général de Société Generéle SA SOGN.PA , a déclaré mardi :

* L’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE COÛTS SERA L’UN DES PILIERS DU PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE-DG

(Rédaction de Paris)

Valeurs associées

SOCIETE GENERALE
57,8800 EUR Euronext Paris -1,66%
