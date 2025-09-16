information fournie par Reuters • 16/09/2025 à 11:57

Société Générale-La maîtrise des coûts sera un pilier du plan stratégique-Krupa

Slawomir Krupa, directeur général de Société Generéle SA SOGN.PA , a déclaré mardi :

* L’EFFICACITÉ EN MATIÈRE DE COÛTS SERA L’UN DES PILIERS DU PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE-DG

(Rédaction de Paris)