SYNTHESE
Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des cours. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Le mouvement haussier semble être arrêté. Le titre est sous sa moyenne mobile à 50 jours située à 71.2 EUR. Le premier support est à 62.26 EUR, puis à 57.12 EUR et la résistance est à 77.67 EUR, puis à 82.81 EUR.
|Dernier cours :
|67.78
|Support :
|62.26 / 57.12
|Resistance :
|77.67 / 82.81
|Opinion court terme :
|neutre
|Opinion moyen terme :
|neutre
SOCIETE GENERALE : La consolidation peut se poursuivre
