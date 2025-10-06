SYNTHESE
Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications particulières à court terme. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux clairs pour les jours à venir. Les volumes échangés sont supérieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.
MOUVEMENTS ET NIVEAUX
Après un plus haut à 58.86 EUR le titre corrige vers la moyenne mobile à 50 jours à 55.8 EUR : le comportement des cours sur ce niveau permettra d'envisager la poursuite du mouvement à moyen terme. Les premiers points d'achats (ou supports court terme) sont à 53.42 EUR et 51.2 EUR. Les résistances sont à 61.2 EUR et 62.31 EUR.
|Dernier cours :
|56.72
|Support :
|53.42 / 51.2
|Resistance :
|61.2 / 62.31
|Opinion court terme :
|negative
|Opinion moyen terme :
|positive
SOCIETE GENERALE : L'indécision domine
