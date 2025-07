Société Générale: l'envolée continue, RBC voit plus haut information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Société Générale signe la plus forte hausse de l'indice CAC 40 lundi à la Bourse de Paris dans le sillage de commentaires favorables des analystes de RBC, qui relèvent leur objectif de cours sur la valeur.



Dans une note de recherche, le courtier canadien explique s'attendre à ce que l'annonce des résultats de deuxième trimestre, prévue le 31 juillet, constitue un 'catalyseur' positif pour le titre à travers l'officialisation des projets en matière de redistribution du capital du groupe bancaire.



RBC dit anticiper la mise en oeuvre d'un programme de rachat d'actions qui pourrait atteindre - selon ses estimations - quelque 800 millions d'euros.



Parallèlement, le broker pense que la publication sera l'occasion de dévoiler de nouvelles mesures d'efficacité opérationnelle, le directeur financier ayant récemment déclaré qu'il était possible de ramener le ratio coûts/bénéfice en-dessous de l'objectif de 60% établi pour la fin 2026.



RBC explique avoir relevé de 45 à 49 euros son objectif de cours sur le titre dans cette perspective, tout en estimant que ces éléments sont déjà intégrés dans le cours de Bourse, ce qui le conduit à maintenir son opinion 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre.



Vers 11h15, l'action SG progressait de 2,8%, ce qui portait à plus de 83% ses gains depuis le début de l'année.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 50,2000 EUR Euronext Paris +3,33%

