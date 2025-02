Société Générale: en tête du CAC, JPMorgan voit du potentiel information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - L'action Société Générale signe mardi matin la meilleure performance de l'indice CAC 40 dans le sillage d'une note favorable des analystes de JPMorgan, qui a relevé son conseil sur la valeur.



Aux alentours de 11h15, le titre s'adjuge plus de 2,5%, contre un gain de 0,1% au même instant pour le CAC.



Dans une étude diffusée dans la matinée, JPMorgan indique avoir relevé sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer' avec un objectif de cours lui aussi rehaussé de 29 à 46 euros.



Le bureau d'études étaye sa décision par l'amélioration de la rentabilité du groupe bancaire français et par la distribution qu'il propose à ses actionnaires, des facteurs susceptibles selon eux de prolonger la revalorisation à l'oeuvre du titre.



'Les titres SocGen ont déjà signé de solides performances au cours des quatre derniers mois, en raison d'une meilleure visibilité au niveau du capital et d'une amélioration de sa communication, mais surtout grâce à la nomination d'un nouveau directeur financier et à son message sur la distribution aux actionnaires, deux éléments qui n'ont pas manqué de nous surprendre', reconnaît JPMorgan dans sa note.



Avec une valorisation jugée 'peu exigeante' de 5,6 fois ses bénéfices, le marché sous-estime, de son point de vue, la dynamique positive qui porte l'activité dans la banque de financement et d'investissement, l'amélioration de la rentabilité de BoursoBank et le renforcement de la qualité de ses actifs.



Dès lors, les analystes disent percevoir un potentiel de revalorisation supplémentaire dû à la révision à la hausse des prévisions de résultats du marché et à un accroissement des distributions aux actionnaires.



Avec la hausse d'aujourd'hui, le titre SG affiche un gain de plus de 42% depuis le début de l'année.





Valeurs associées SOCIETE GENERALE 38,92 EUR Euronext Paris +2,81%

